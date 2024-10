Uragano Milton, perché Tampa è così vulnerabile (Di giovedì 10 ottobre 2024) La città della Florida e la baia in cui si trova sono le aree più vulnerabili ai danni delle tempeste negli Stati Uniti, una situazione peggiorata dai ritardi nei progetti per rafforzare le difese Wired.it - Uragano Milton, perché Tampa è così vulnerabile Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La città della Florida e la baia in cui si trova sono le aree più vulnerabili ai danni delle tempeste negli Stati Uniti, una situazione peggiorata dai ritardi nei progetti per rafforzare le difese

