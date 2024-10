Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Passione Tra Mario E Margherita! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: tra Mario e Margherita c’è stata una notte di Passione, ma in studio l’entusiasmo finisce in fretta. Valerio torna per chiedere perdono a Gemma! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione c’è stato Mario, che ha vissuto momenti di Passione con Margherita. Ancora una volta poi si è parlato di Valerio, tornato in studio per chiedere scusa a Gemma. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Mario passa la notte con Margherita ma resta senza pretendenti! La Puntata si apre con Mario al centro dello studio. Viene mostrata una clip di Cusitore in cui esprime i suoi dubbi su Maura, mentre anche su Margherita ha delle perplessità e nello specifico critica la sua coerenza. Sembra che non abbia nulla da dire di negativo solo su Morena, ma comunque in studio si scopre che è uscito con Margherita. Uominiedonnenews.it - Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Passione Tra Mario E Margherita! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)di: trac’è stata una notte di, ma in studio l’entusiasmo finisce in fretta. Valerio torna per chiedere perdono a Gemma! Nellaquotidiana di, al centro dell’attenzione c’è stato, che ha vissuto momenti dicon. Ancora una volta poi si è parlato di Valerio, tornato in studio per chiedere scusa a Gemma.dipassa la notte conma resta senza pretendenti! Lasi apre conal centro dello studio. Viene mostrata una clip di Cusitore in cui esprime i suoi dubbi su Maura, mentre anche suha delle perplessità e nello specifico critica la sua coerenza. Sembra che non abbia nulla da dire di negativo solo su Morena, ma comunque in studio si scopre che è uscito con

Uomini e Donne : l’opinione di Chia sulla puntata del 9/10/24 - Più probabile che siano tutti una gran manica di circensi. Specie visto che, dopo tutto questo imbarazzante teatrino dove Valerio ha dato a Gemma della falsa e Gemma ha preso Valerio a pizze, ‘sti due si sono comunque rivisti. Buongiorno dolcezza! La tua esistenza nella mia vita la rende più bella e straordinaria. (Isaechia.it)