Uomini e Donne, ex cavaliere a Chi l’ha Visto? per la scomparsa di sua moglie: il forte appello (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pasquale Stefano Mella, 94enne ed ex volto del trono over di Uomini e Donne, ha raccontato la sua drammatica vicenda sentimentale durante la trasmissione Chi l’ha Visto?. L’uomo si è rivolto a Federica Sciarelli per lanciare un appello e ritrovare la sua ultima moglie, una giovane cubana che ha sposato in Africa solo tre giorni dopo averla conosciuta. Dopo due mesi di matrimonio, la donna è sparita, chiedendo soldi per vari viaggi e poi rendendosi irraggiungibile. Pasquale ha espresso il desiderio di trovare nuovamente compagnia. News Uomini e Donne: un matrimonio improvviso e la sparizione della moglie cubana Pasquale Stefano Mella ha sposato la sua ultima moglie, una donna cubana molto più giovane, in Africa solo tre giorni dopo il loro primo incontro. Il matrimonio, presentatogli dal figlio, sembrava portare nuova speranza nella vita dell’uomo. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, ex cavaliere a Chi l’ha Visto? per la scomparsa di sua moglie: il forte appello Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pasquale Stefano Mella, 94enne ed ex volto del trono over di, ha raccontato la sua drammatica vicenda sentimentale durante la trasmissione Chi?. L’uomo si è rivolto a Federica Sciarelli per lanciare une ritrovare la sua ultima, una giovane cubana che ha sposato in Africa solo tre giorni dopo averla conosciuta. Dopo due mesi di matrimonio, la donna è sparita, chiedendo soldi per vari viaggi e poi rendendosi irraggiungibile. Pasquale ha espresso il desiderio di trovare nuovamente compagnia. News: un matrimonio improvviso e la sparizione dellacubana Pasquale Stefano Mella ha sposato la sua ultima, una donna cubana molto più giovane, in Africa solo tre giorni dopo il loro primo incontro. Il matrimonio, presentatogli dal figlio, sembrava portare nuova speranza nella vita dell’uomo.

