"Un esempio per tutti noi": il Chieti calcio premia Leonardo Ferri per il suo gesto di fair play (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Leonardo, hai vinto tu. Nel calcio ci sono tante vittorie, ma quella più importante è rimanere fedeli ai propri valori. Leonardo Ferri, capitano dell’Under 17 del Città di Chieti, con il suo gesto di fair play ha mostrato che il vero trionfo si raggiunge con correttezza e rispetto. Per questo la Chietitoday.it - "Un esempio per tutti noi": il Chieti calcio premia Leonardo Ferri per il suo gesto di fair play Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ", hai vinto tu. Nelci sono tante vittorie, ma quella più importante è rimanere fedeli ai propri valori., capitano dell’Under 17 del Città di, con il suodiha mostrato che il vero trionfo si raggiunge con correttezza e rispetto. Per questo la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ci sarà anche il Chieti Calcio sotto i riflettori del Festival del Cinema di Roma! - Chieti Calcio sotto i riflettori nazionali, non solo per le gesta in campo (vetta appena conquistata) ma anche per le tante iniziative collaterali che stanno trovando spazio sui media non solo locali dall'avvento della Virgo. C'è tanta, tantissima attenzione sul club neroverde ed anche la... (Chietitoday.it)

Calcio Serie D / La Vigor Senigallia fa ricorso per rigiocare il match col Chieti e chiama Grassani - Insomma l’accoglimento pare a dir poco difficile ma è chiaro che la società rossoblù – che due anni fa, ricevendo un favore arbitrale, decise di togliersi, pur in un match cruciale e in situazione di svantaggio, un gol segnato in maniera irregolare – ha voluto mandare un segnale a squadra e tifoseria in quello che ha ritenuto un “atto dovuto”, ricevendo in tal senso l’apprezzamento dei tifosi ... (Vallesina.tv)

"Chieti non può ospitare alcuna partita di calcio giovanile dilettantistica" : Riccardo sui campi Sant'Anna e Celdit - "Nel fine settimana in cui il Chieti F.C. 1922 ha raggiunto la vetta del suo girone di Serie D, un’ombra si è abbattuta sul calcio giovanile e dilettantistico della città. Per la prima volta nella storia, Chieti non ha potuto ospitare alcuna partita di calcio a causa della sospensione... (Chietitoday.it)