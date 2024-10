Umbria, allerta meteo della Protezione Civile (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Protezione Civile della Regione Umbria ha emesso un avviso di allerta meteo con codice giallo, valido fino alla mezzanotte di venerdì 11 ottobre.Per oggi giovedì 10 ottobre, sono previste precipitazioni isolate o sparse, con rovesci e temporali più intensi nei settori settentrionali. I Perugiatoday.it - Umbria, allerta meteo della Protezione Civile Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LaRegioneha emesso un avviso dicon codice giallo, valido fino alla mezzanotte di venerdì 11 ottobre.Per oggi giovedì 10 ottobre, sono previste precipitazioni isolate o sparse, con rovesci e temporali più intensi nei settori settentrionali. I

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Umbria - nuova allerta meteo della Protezione civile - . Allerta gialla per temporali, vento, rischio idraulico e rischio idrogeologico per il pomeriggio, la sera e la notte dell'8 ottobre. . Ecco. La Protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 9 ottobre in tutte le zone della regione. (Ternitoday.it)

Umbria - nuova allerta meteo della Protezione Civile - La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 9 ottobre in tutte le zone della regione. Allerta gialla per temporali, vento, rischio idraulico e rischio idrogeologico per il pomeriggio, la sera e la notte dell'8 ottobre. ... (Perugiatoday.it)

Meteo - temporali e raffiche di vento : la Protezione civile lancia l'allerta su tutta l’Umbria - Il dipartimento di Protezione civile ha diramato l'avviso di condizioni meteorologiche avverse nel quale si avverte che “dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di oggi martedì 8 ottobre 2024, e per le successive 12 - 18 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o... (Ternitoday.it)