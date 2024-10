Ucraina, Zelensky illustra a Meloni il “piano per pace giusta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, sbarca a Roma e presenta a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, il suo 'piano per la vittoria' per porre fine alla guerra con la Russia e arrivare ad una "pace giusta". "Grazie a Giorgia e al governo italiano per l'attenzione a questo piano e alla nostra strategia'', dice Zelensky Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Volodymyr, presidente dell', sbarca a Roma e presenta a Giorgia, presidente del Consiglio, il suo 'per la vittoria' per porre fine alla guerra con la Russia e arrivare ad una "". "Grazie a Giorgia e al governo italiano per l'attenzione a questoe alla nostra strategia'', dice

L'incontro tra Meloni e Zelensky a Roma : "La pace non può essere una resa" - . AGI - "L'obiettivo del nostro sostegno è mettere l'Ucraina nelle migliori condizioni possibili a un tavolo di pace. "I sistemi di difesa - prosegue - ci aiutano a salvare delle vite. Perché la pace non può essere resa. Poi le parole di gratitudine per le azioni del governo: "Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno solido e sincero all'Ucraina". (Agi.it)

Ucraina - Zelensky illustra a Meloni il "piano per pace giusta" - . (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, sbarca a Roma e presenta a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, il suo 'Piano per la vittoria' per porre fine alla guerra con la Russia e arrivare ad una "pace giusta". "Grazie a Giorgia e al governo italiano per l'attenzione a questo piano e alla nostra strategia'', dice Zelensky

Meloni incontra Zelensky : “Italia con Ucraina fino a quando sarà necessario” - "L'Ucraina non è sola, le saremo accanto per tutto il tempo necessario", dice Meloni. E' il messaggio che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, invia da Roma dopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "È ovviamente un gran piacere accogliere oggi a Roma […]. (Adnkronos) – L'Italia sarà accanto all'Ucraina fino a quando sarà necessario. (Periodicodaily.com)