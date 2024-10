Uccisa dal marito in casa. I figli in videochiamata mostrano il corpo alla zia (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’orrore squilla mentre l’alba scaccia la notte. "Papà ha fatto un danno, ha ucciso mamma". Con queste parole, rotte dal terrore e dalla confusione, un bambino di soli 6 anni mostra in videochiamata alla zia il corpo senza vita della madre Eleonor. Un’immagine che nessun bambino dovrebbe mai vedere e che nessun familiare dovrebbe mai ricevere sullo schermo del proprio smartphone. È propria la sua innocenza violata a dare l’allarme, in un gesto disperato e coraggioso che infrange il silenzio di quella casa divenuta teatro di ferocia e brutalità e il pianto disperato del fratellino di 4 anni. L’ennesimo femminicidio si consuma intorno alle cinque di ieri mattina, a San Felice a Cancello, nel Casertano, un paese devastato alcune settimane da un’alluvione segnata dalla morte di una madre e di suo figlio. Quotidiano.net - Uccisa dal marito in casa. I figli in videochiamata mostrano il corpo alla zia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’orrore squilla mentre l’alba scaccia la notte. "Papà ha fatto un danno, ha ucciso mamma". Con queste parole, rotte dal terrore e dconfusione, un bambino di soli 6 anni mostra inzia ilsenza vita della madre Eleonor. Un’immagine che nessun bambino dovrebbe mai vedere e che nessun familiare dovrebbe mai ricevere sullo schermo del proprio smartphone. È propria la sua innocenza violata a dare l’rme, in un gesto disperato e coraggioso che infrange il silenzio di quelladivenuta teatro di ferocia e brutalità e il pianto disperato del fratellino di 4 anni. L’ennesimo femminicidio si consuma intorno alle cinque di ieri mattina, a San Felice a Cancello, nel Casertano, un paese devastato alcune settimane da un’alluvione segnata dmorte di una madre e di suoo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Strangola la moglie davanti ai figli : "Non so perché". I bimbi mostrano in videochiamata il corpo alla zia - Strangolata nel letto dal marito davanti ai figli di 4 e 6 anni , uno dei quali ha mostrato in videochiamata il cadavere della mamma alla zia. . Il marito Luzmil , di 30 anni - sono entrambi albanesi - è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere a Santa. Ammazzata senza un apparente motivo. (Gazzettadelsud.it)

Strangola la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni. I bimbi mostrano alla zia in videochiamata il corpo - Il marito, Luzmil M. . Cosi' è partita la chiamata al 112 e poco dopo l'arresto dell'uomo. Un cittadino albanese, classe 1994, domiciliato proprio a San Felice a Cancello alla via Caravaggio numero 10, ha strangolato attorno alle 5 di questa mattina, Eleonor, la moglie 24enne, anche lei albanese, davanti ai figli di 4 e 6 anni. (Agi.it)