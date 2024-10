Abruzzo24ore.tv - Traforo del Gran Sasso, 45 giorni di lavori con traffico alternato: tutte le informazioni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Aquila - Da sabato iniziano le prime chiusure tra Assergi e Colledara, conregolato da un semaforo ogni mezz’ora. Iniziano idi manutenzione neldelche interesseranno la circolazione stradale per i prossimi 45. Le prime operazioni preliminari sono fissate per il 12 e 13 ottobre, con la chiusura alternata delle canne del tunnel. Da lunedì 14 ottobre la situazione si intensificherà, con chiusure programmate e viabilità alternata ogni mezz'ora. Questo sistema è necessario per consentire lo svolgimento di sondaggi geognostici preliminari aidefinitivi previsti per il 2026. Nel dettaglio, sabato 12 si inizierà con la chiusura della tratta Colledara/San Gabriele-Assergi, in direzione L’Aquila/Roma, dalle 8 alle 20, mentre domenica 13 sarà chiusa la tratta L’Aquila Est–Colledara/San Gabriele, verso Teramo.