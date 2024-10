Totti: «Rifiutai la fascia di capitano di Maradona perché lui è la storia del calcio, è stato il calcio» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Francesco Totti, icona del calcio italiano, ha partecipato a un video di Betsson Sport, nel quale ha risposto alle domande dei fan, di Google Un momento particolarmente significativo è stato quello in cui Francesco Totti ricorda il suo rifiuto della fascia di capitano di Diego Maradona durante una partita all’Olimpico. «L’ho fatto perché penso che era doveroso che la indossasse lui. Per me lui è la storia del calcio, è stato il calcio, e lo sarà per sempre anche se giocavamo all’Olimpico, per me era importante che l’avesse lui, per me era il numero uno al mondo». Adesso ho paura, è una sua celebre frase «E continuo ad averne Era una frase che ho detto durante la mia ultima partita, il mio addio al calcio. L’ho sentita, l’ho pensata e ancora la penso veramente, è una cosa normale. Ilnapolista.it - Totti: «Rifiutai la fascia di capitano di Maradona perché lui è la storia del calcio, è stato il calcio» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Francesco, icona delitaliano, ha partecipato a un video di Betsson Sport, nel quale ha risposto alle domande dei fan, di Google Un momento particolarmente significativo èquello in cui Francescoricorda il suo rifiuto delladidi Diegodurante una partita all’Olimpico. «L’ho fattopenso che era doveroso che la indossasse lui. Per me lui è ladel, èil, e lo sarà per sempre anche se giocavamo all’Olimpico, per me era importante che l’avesse lui, per me era il numero uno al mondo». Adesso ho paura, è una sua celebre frase «E continuo ad averne Era una frase che ho detto durante la mia ultima partita, il mio addio al. L’ho sentita, l’ho pensata e ancora la penso veramente, è una cosa normale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Iniesta è stato il Federer del calcio - non sudava - era come se non avesse sangue (El Paìs) - Iniesta si sentiva Messi nella Roja”. . “Intelligente e fantasioso, Andrés era un giocatore di strada che ha studiato al conservatorio della Masia per diventare un solista che improvvisava solo dalla teoria musicale, come i musicisti jazz, proprio come Messi o Lamine”. Ma è uno dei più belli che leggerete domani su Iniesta, “leggero e sensibile come un uccello, umile fin da bambino, quando era ... (Ilnapolista.it)

Il calcio - per gli ultras - è sempre stato un pretesto : comanda il denaro - in Italia e ovunque (El Paìs) - “E deve essere anche quel terrore, che ha spinto alcuni club a cacciare i criminali dalle loro tribune, e altri a continuare a trattare con loro o a scusarli. Ultras teoricamente opposti, che spesso si ritrovano fuori dallo stadio per unire le forze e condividere amichevolmente i propri affari, partendo da un unico presupposto: la paura”. (Ilnapolista.it)

Roberto Saviano : «Calcio e criminalità organizzata - un rapporto che esiste da sempre. La Procura ha arrestato gli ultras di INTER e MILAN per un motivo molto preciso» - Roberto Saviano ha scritto sul Corriere della Sera un’interessante discorso sul tema criminalità e ultras «Il rapporto tra calcio e criminalità organizzata esiste da sempre e da sempre è uno degli spazi meno indagati e dibattuti»: inizia così l’articolo che Roberto Saviano ha scritto e che il Corriere della Sera ospita in prima pagina. (Calcionews24.com)