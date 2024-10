Tennis: Torneo Shanghai. Bolelli-Vavassori si fermano nei quarti (Di giovedì 10 ottobre 2024) La coppia azzurra si è arresa in due set agli argentini Gonzalez-Molteni Shanghai (CINA) - Due break, uno per ciascun parziale, ed entrambi colti nel primo game, sono bastati al duo argentino Gonzalez e Molteni per superare Simone Bolelli e Andrea Vavassori e approdare così alle semifinale del Rolex Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Shanghai. Bolelli-Vavassori si fermano nei quarti Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La coppia azzurra si è arresa in due set agli argentini Gonzalez-Molteni(CINA) - Due break, uno per ciascun parziale, ed entrambi colti nel primo game, sono bastati al duo argentino Gonzalez e Molteni per superare Simonee Andreae approdare così alle semifinale del Rolex

