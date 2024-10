Quotidiano.net - Sottile torna nel “Farwest“: "Il mio antitalk"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un approfondimento sull’emergenza infermieri, un’inchiesta sul randagismo e, ancora, il delitto di Avetrana. Da questi temi ripartirà domanidi Salvo, il programma di Raitre in cui, tra reportage e indagine giornalistica, si cerca di far luce su realtà e territori dove lo Stato non arriva, vige la legge del più forte e a pagare sono i più vulnerabili. Appunto, sui ‘far west’ italiani. "Siamo orgogliosi di essere l’anti-talk, facciamo inchieste in diretta, portando ospiti, non chiacchiere": è così che definisce il suo prodotto, che ribadisce di aver assoldato una squadra di giovani reporter per "aprire dei mondi e trovare attraverso il lavoro sul campo delle verità che non si conoscono". La promessa è: "Non faremo tv morbosa".