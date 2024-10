Se la sinistra continuerà a ignorare il patriottismo, il nazionalismo di destra non smetterà di avanzare (Di giovedì 10 ottobre 2024) di Alessandro Mosca Da molti decenni gran parte del mondo di sinistra ha smesso di considerare il patriottismo come un valore, abbracciando una concezione fondamentalmente cosmopolita. Dopo la caduta del regime fascista, che ha fondato le sue sciagure sul nazionalismo (per natura guerrafondaio, autoritario, ed esclusivo), essa ha smesso di distinguere l’ideologia nazionalista dal patriottismo, rifiutandoli entrambi. Ma quest’ultimo è nettamente diverso dalla sua versione estrema e malata, e abbandonarlo è stato un errore per molte ragioni. Cos’è il patriottismo italiano? È innanzitutto la ferma convinzione di dover difendere il Paese, e il desiderio di valorizzare la sua cultura. Ilfattoquotidiano.it - Se la sinistra continuerà a ignorare il patriottismo, il nazionalismo di destra non smetterà di avanzare Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) di Alessandro Mosca Da molti decenni gran parte del mondo diha smesso di considerare ilcome un valore, abbracciando una concezione fondamentalmente cosmopolita. Dopo la caduta del regime fascista, che ha fondato le sue sciagure sul(per natura guerrafondaio, autoritario, ed esclusivo), essa ha smesso di distinguere l’ideologia nazionalista dal, rifiutandoli entrambi. Ma quest’ultimo è nettamente diverso dalla sua versione estrema e malata, e abbandonarlo è stato un errore per molte ragioni. Cos’è ilitaliano? È innanzitutto la ferma convinzione di dover difendere il Paese, e il desiderio di valorizzare la sua cultura.

