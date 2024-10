"Schlein come Pippo Franco in 'Chì chì chì cò cò cò', non si sa più chi sia l'originale, chi è sosia di chi?", il VIDEO virale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Elly Schlein come Pippo Franco in un esilarante performance nella canzone 'Chì chì chì cò cò cò', tanto che "non si sa più chi sia l’originale, chi è sosia di chi?", si chiedono gli utenti nella sezione commenti del VIDEO divenuto virale in poco tempo su tutte le piattaforme social. 'Chì chì chì cò Ilgiornaleditalia.it - "Schlein come Pippo Franco in 'Chì chì chì cò cò cò', non si sa più chi sia l'originale, chi è sosia di chi?", il VIDEO virale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ellyin un esilarante performance nella canzone 'Chì chì chì cò cò cò', tanto che "non si sa piùsia l’di?", siedono gli utenti nella sezione commenti deldivenutoin poco tempo su tutte le piattaforme social. 'Chì chì chì cò

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni : “Noi abbassiamo le tasse - non siamo come i governi di sinistra”. Schlein : “Mente - alza le accise sulla benzina” - . Questo lo facevano i governi di sinistra, noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. La Premier: “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso. Allora voglio essere […] L'articolo Meloni: “Noi abbassiamo le tasse, non siamo come i governi di ... (Firenzepost.it)

Corruzione - Iannone (Fdi) : "Schlein e Conte non marciano contro Alfieri come fecero con Toti?" - “Aspettiamo a Salerno la venuta della Schlein e di Conte proprio come fecero in Liguria per Toti". Lo dichiara il senatore salernitano di Fratelli d'Italia Antonio Iannone commentando il silenzio dei vertici nazionali del PD dopo l'arresto del sindaco di Capaccio Paestum e presidente della... (Salernotoday.it)

Mo : Schlein - 'Meloni faccia come Sanchez - riconosca Stato Palestina' - Roma, 8 ott (Adnkronos) - "Il governo italiano potrebbe fare quello che ha fatto Sanchez, riconosca lo Stato di Palestina". Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24 parlando della situazione in Medio oriente. (Liberoquotidiano.it)