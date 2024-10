Roma, paura nella notte al Tuscolano: suv tenta di investire un carabiniere, lui spara alle ruote (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma ha vissuto una notte di tensione nella zona del Tuscolano. Intorno alle 2:40, un uomo di 38 anni, cittadino del Bangladesh, è stato sorpreso mentre danneggiava diverse auto in sosta con una spranga di ferro. I residenti, allarmati dalla scena, hanno subito chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri del Nucleo Radiomobile.Leggi anche: Chimirri, dopo l’omicidio il figlio ha provato ad ammazzare l’agente Il doppio tentativo di investimento La situazione, già di per sé grave, ha preso una piega ancora più pericolosa quando un suv è arrivato a gran velocità e ha puntato dritto verso uno dei carabinieri impegnati nell’arresto. Il militare ha reagito prontamente, rifugiandosi tra le auto parcheggiate per evitare di essere travolto. Ma il peggio non era ancora passato. Il suv è tornato indietro e ha tentato nuovamente di investire il carabiniere. Thesocialpost.it - Roma, paura nella notte al Tuscolano: suv tenta di investire un carabiniere, lui spara alle ruote Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha vissuto unadi tensionezona del. Intorno2:40, un uomo di 38 anni, cittadino del Bangladesh, è stato sorpreso mentre danneggiava diverse auto in sosta con una spranga di ferro. I residenti, allarmati dalla scena, hanno subito chiamato il 112. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri del Nucleo Radiomobile.Leggi anche: Chimirri, dopo l’omicidio il figlio ha provato ad ammazzare l’agente Il doppiotivo di investimento La situazione, già di per sé grave, ha preso una piega ancora più pericolosa quando un suv è arrivato a gran velocità e ha puntato dritto verso uno dei carabinieri impegnati nell’arresto. Il militare ha reagito prontamente, rifugiandosi tra le auto parcheggiate per evitare di essere travolto. Ma il peggio non era ancora passato. Il suv è tornato indietro e hato nuovamente diil

