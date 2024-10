Qualificazioni Mondiali 2026, il Giappone vince a Jeddah: primo ko per l’Arabia Saudita di Mancini (Di giovedì 10 ottobre 2024) Terzo turno di partite per le Nazionali protagoniste dei tre gironi della terza fase delle Qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026. Nel gruppo A finisce in parità il big match tra le prime della classe, ovvero Uzbekistan e Iran, ora entrambe a 7 punti. Un match che ha visto Taremi (in campo 90 minuti) e compagni giocare in 10? nell’ultima mezz’ora e che si è concluso sullo 0-0. Un punto per parte anche nel match che ha visto protagonisti Emirati Arabi e Corea del Nord: padroni di casa in vantaggio con Al Ghassani, poi i nordcoreani sbagliano un rigore con Han Kwang ma Jong II-Gwan trova il pari al minuto 86. Una vittoria di giornata quella del Qatar, che batte 3-1 il Kyrgyzstan con Ali, Al Hassan e un’autorete di Kozubayev; inutile il gol di Shukurov per gli sconfitti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Terzo turno di partite per le Nazionali protagoniste dei tre gironi della terza fase delleasiatiche ai. Nel gruppo A finisce in parità il big match tra le prime della classe, ovvero Uzbekistan e Iran, ora entrambe a 7 punti. Un match che ha visto Taremi (in campo 90 minuti) e compagni giocare in 10? nell’ultima mezz’ora e che si è concluso sullo 0-0. Un punto per parte anche nel match che ha visto protagonisti Emirati Arabi e Corea del Nord: padroni di casa in vantaggio con Al Ghassani, poi i nordcoreani sbagliano un rigore con Han Kwang ma Jong II-Gwan trova il pari al minuto 86. Una vittoria di giornata quella del Qatar, che batte 3-1 il Kyrgyzstan con Ali, Al Hassan e un’autorete di Kozubayev; inutile il gol di Shukurov per gli sconfitti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bolivia-Colombia (Qualificazioni Mondiali Sudamerica - 10-10-2024 ore 22 : 00 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Al Estadio Municipal di El Alto per la Nona Giornata del girone di Qualificazione ai Mondiali 2026 per la Conmebol, la Colombia seconda forza del raggruppamento, fa visita alla pericolosa Bolivia. La Verde è reduce dai due importanti successi di Settembre contro il Venezuela, travolto 4-0 a El Alto, e a Santiago contro il Cile, superato […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Arabia Saudita-Giappone (Qualificazioni Mondiali Asia - 10-10-2024 ore 20 : 00 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Il Giappone ha vinto tutte le partite giocate nelle varie fasi di queste qualificazioni ai Mondiali della zona asiatica, per la precisione sei su sei nella seconda fase e due su due nella terza e decisiva, quella che condurrà le prime due classificate di ogni girone alla Coppa del Mondo 2026 senza dover giocare altre […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Pronostici di oggi 10 ottobre - tornano le nazionali : Italia - Francia - Inghilterra e Argentina in Nations League e qualificazioni ai mondiali - Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 10 ottobre, seconda sosta della stagione per le nazionali e in serata saranno in campo molte big tra Europa e Sudamerica, in Nations League l’Italia prova a rafforzare il primato nella sfida contro il Belgio e nella Lega B l’Inghilterra affronta la Grecia, per la Francia impegno […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)