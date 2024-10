Puig Women’s America’s Cup, Luna Rossa prima in classifica a pari punti con GBR (Di giovedì 10 ottobre 2024) Barcellona, 10 ottobre 2024 – Mattinata lunga e difficile per gli equipaggi del Gruppo A, impegnati nella seconda giornata di qualificazioni della Puig Women’s America’s Cup. A causa di condizioni molto instabili, infatti, il Comitato di Regata è riuscito a far disputare solo una delle prove in programma, dopo continui rinvii, sia a terra sia in mare. Alle ore 16:00, infine, si è deciso di mandare a terra gli equipaggi per assenza di vento. La PWAC riprenderà domani con le regate #6, #7 e #8, con partenza della prima prova alle ore 10.10 (condizioni meteo permettendo). Una volta completato il girone di qualificazione del Gruppo A, il Comitato ha intenzione di far disputare anche le 4 regate delle semifinali tra i sei team qualificati (i tre top team di ogni Gruppo). La partenza della prima regata è prevista alle ore 14.10. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Barcellona, 10 ottobre 2024 – Mattinata lunga e difficile per gli equipaggi del Gruppo A, impegnati nella seconda giornata di qualificazioni dellaCup. A causa di condizioni molto instabili, infatti, il Comitato di Regata è riuscito a far disputare solo una delle prove in programma, dopo continui rinvii, sia a terra sia in mare. Alle ore 16:00, infine, si è deciso di mandare a terra gli equipaggi per assenza di vento. La PWAC riprenderà domani con le regate #6, #7 e #8, con partenza dellaprova alle ore 10.10 (condizioni meteo permettendo). Una volta completato il girone di qualificazione del Gruppo A, il Comitato ha intenzione di far disputare anche le 4 regate delle semifinali tra i sei team qualificati (i tre top team di ogni Gruppo). La partenza dellaregata è prevista alle ore 14.10.

