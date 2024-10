Sport.periodicodaily.com - Polonia-Portogallo: le probabili formazioni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 1 di Lega A di Nations League 2024/2025. I padroni di casa cercano l’aggancio alla vetta della classifica occupata dai lusitani.si giocherà sabato 12 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso il Pge Narodwy stadion di Varsavia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Operazione aggancio da centrare per i polacchi che hanno iniziato bene il loro cammino in Nations League andando a vincere in Scozia per 3-2. Male, invece, la seconda partita in Croazia dove è arrivata la sconfitta. I lusitani hanno invece fatto il pieno, entrambe le volte in casa, dapprima contro la Croazia per 2-1, e poi contro la Scozia. Adesso la Nazionale di Martinez vuole mettere distanza tra sè e le inseguitrici per centrare quanto prima la qualificazione ai quarti di questa competizione che ha vinto nel 2019.