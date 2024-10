Pogliano: “La rotonda della speranza”. Cittadini esasperati: lavori infiniti, ora basta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pogliano Milanese (Milano) – Qualcuno l’ha battezzata “la rotonda della speranza”. Del resto dopo sedici mesi di cantiere e disagi, anziché i quattro mesi indicati dall’impresa appaltatrice, bisogna davvero essere fiduciosi sul fatto che i lavori finiscano. Stiamo parlando della rotonda sulla strada statale del Sempione all’altezza di via Lainate e via Europa a Pogliano. Opera da 1,2 milioni di euro, progettata da Anas dipartimento Milano per migliorare la situazione del traffico automobilistico, avvio dei lavori l’8 luglio 2023, con chiusura di strade urbane, alcune modifiche alla viabilità, restringimento delle carreggiate del Sempione. Ma oggi è ancora un cantiere. Il Sempione è percorribile solo da e per Milano, l’attraversamento via Europa-via Lainate è chiuso, impossibile svoltare a sinistra verso Milano per chi arriva dalla via Lainate. Ilgiorno.it - Pogliano: “La rotonda della speranza”. Cittadini esasperati: lavori infiniti, ora basta Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)Milanese (Milano) – Qualcuno l’ha battezzata “la”. Del resto dopo sedici mesi di cantiere e disagi, anziché i quattro mesi indicati dall’impresa appaltatrice, bisogna davvero essere fiduciosi sul fatto che ifiniscano. Stiamo parlandosulla strada statale del Sempione all’altezza di via Lainate e via Europa a. Opera da 1,2 milioni di euro, progettata da Anas dipartimento Milano per migliorare la situazione del traffico automobilistico, avvio deil’8 luglio 2023, con chiusura di strade urbane, alcune modifiche alla viabilità, restringimento delle carreggiate del Sempione. Ma oggi è ancora un cantiere. Il Sempione è percorribile solo da e per Milano, l’attraversamento via Europa-via Lainate è chiuso, impossibile svoltare a sinistra verso Milano per chi arriva dalla via Lainate.

