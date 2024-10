.com - Pistoia: incidente fra Tir a Le Piastre. Un autista incastrato fra le lamiere. E’ grave

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Squadra VVF del comando dié intervenuta perstradale sulla Strada Statale 66 all'altezza della località Le. Due mezzi pesanti si sono scontrati, per motivi in corso di accertamento, in corrispondenza di un tornante, ad avere la peggio l'del veicolo che trasportava un mezzo movimento terra rimastonelledell'abitacolo L'articolofra Tir a Le. Unfra le. E’proviene da Firenze Post.