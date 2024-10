Percy Jackson: La seconda stagione raggiunge un importante traguardo di produzione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Disney+ ha rinnovato Pecy Jackson e gli dei dell’Olimpo, adattamento a puntate dei romanzi best-seller di Rick Riordan, per un secondo episodio poco dopo la messa in onda del finale della stagione 1, confermando che il prossimo gruppo di episodi avrebbe raccontato il secondo libro della serie di Riordan, Il mare dei mostri. I sei mesi successivi hanno visto i preparativi per la pre-produzione, tra cui la stesura della sceneggiatura e il casting, prima di far partire ufficialmente le telecamere lo scorso agosto. La maggior parte del cast della prima stagione di Percy Jackson è tornata sul set, comprese le star ricorrenti Charlie Bushnell (Luke) e Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), che sono state promosse a series regular, mentre i nuovi arrivati Daniel Diemer (Tyson) e Tamara Smart (Thalia Grace) si sono uniti all’ensemble. Nerdpool.it - Percy Jackson: La seconda stagione raggiunge un importante traguardo di produzione Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Disney+ ha rinnovato Pecye gli dei dell’Olimpo, adattamento a puntate dei romanzi best-seller di Rick Riordan, per un secondo episodio poco dopo la messa in onda del finale della1, confermando che il prossimo gruppo di episodi avrebbe raccontato il secondo libro della serie di Riordan, Il mare dei mostri. I sei mesi successivi hanno visto i preparativi per la pre-, tra cui la stesura della sceneggiatura e il casting, prima di far partire ufficialmente le telecamere lo scorso agosto. La maggior parte del cast della primadiè tornata sul set, comprese le star ricorrenti Charlie Bushnell (Luke) e Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), che sono state promosse a series regular, mentre i nuovi arrivati Daniel Diemer (Tyson) e Tamara Smart (Thalia Grace) si sono uniti all’ensemble.

