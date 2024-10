Perché non vedremo il Grande Fratello al giovedì sera (Di giovedì 10 ottobre 2024) Grande Fratello 2024, come cambia la programmazione: via la puntata del giovedì L'articolo Perché non vedremo il Grande Fratello al giovedì sera proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Perché non vedremo il Grande Fratello al giovedì sera Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)2024, come cambia la programmazione: via la puntata delL'articolononilalproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - ex vippone torna in televisione : ecco in quale programma lo vedremo - La decisione sulla captatio memoriae fu presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi*, che ritenne il livello del programma al di sotto degli standard della rete. Dopo la fine della loro edizione, ad esempio, nessuno di loro ebbe l'opportunità di partecipare all'usuale intervista post-reality a Verissimo. (Movieplayer.it)

Ex concorrente del Grande Fratello torna in tv dopo essere sparito per due anni : ecco chi è e dove lo vedremo - Quale? Ex concorrente del Grande Fratello torna in TV dopo due anni Antonino Spinalbese, dopo il Grande Fratello, ha aperto un’agenzia di talenti che però non ha avuto alcun successo. Il parrucchiere spezzino ha fatto parte del cast del reality di Signorini nell’edizione in cui ha trionfato Nikita Pelizon. (Donnapop.it)

Antonino Spinalbese torna in TV dopo il Grande Fratello Vip : ecco dove lo rivedremo - Attenzione, fan del gossip e amanti dei capelli perfetti! Antonino Spinalbese, l’ex vippone del Grande Fratello, sta per fare il suo grande ritorno sul piccolo schermo. . ntonino Spinalbese torna in TV dopo il Grande Fratello Vip Dopo un periodo di “latitanza televisiva”, durante il quale è tornato. (Blogtivvu.com)