Peaky Blinders | Stephen Graham tornerà per il film

(Di giovedì 10 ottobre 2024)sarà tra gli interpreti del, per l’attore si tratta di un ritorno dopo l’ultima stagione della serie originale. Il cast delche farà da sequel alla serie tv iconicacontinua a crescere settimana dopo settimana, ma questa volta “l’uomo in più” sarà un volto noto dello show originale, o meglio della sua sesta ed ultima stagione. Intervenuto sul red carpet londinese per il LondonFestival, l’attoreha di fatto confermato (via Deadline) il suo coinvolgimento per la realizzazione deldi Tom Harper.questo mese sarà sul grande schermo con Venom: The Last Dance (qui il trailer), dove vestirà nuovamente i panni del detective Patrick Mulligan, ma come visto nella sequenza post-credits di Venom: La Furia di Carnage anche come il simbionte Toxin.