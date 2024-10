Quotidiano.net - Operai pachistani pestati al sit-in: "Assalto squadrista con le mazze"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il distretto tessile pratese, il più grande d’Europa, è alle prese non solo con la crisi internazionale che morde da troppo tempo, ma anche con sacche di illegalità e sfruttamento annidate al suo interno da oltre 20 anni. L’altra faccia della Prato virtuosa e laboriosa è quella del ’distretto parallelo’, formato principalmente da aziende a conduzione cinese (non tutte, però, sono fuorilegge). Un’illegalità denunciata da anni dal sindacato Sudd Cobas, che punta il dito su varie forme: dal lavoro a nero allo sfruttamento deglistranieri, che lavorano col sistema delle 12 ore per 7 giorni, senza diritto alla malattia pagata né alle ferie, senza diritto al giorno di riposo.