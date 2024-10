"Offerte non congrue": il Comune non riesce a vendere la piscina di Sant'Elia (Di giovedì 10 ottobre 2024) BRINDISI – Stavolta le Offerte sono arrivate, ma non sono ritenute congrue. Non si riesce ancora a dare un futuro alla piscina comunale in via Ligabue, al rione Sant’Elia. La determina a firma del dirigente del settore Contratti e appalti, Costantino Del Citerna, è una pietra tombale sulle Brindisireport.it - "Offerte non congrue": il Comune non riesce a vendere la piscina di Sant'Elia Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) BRINDISI – Stavolta lesono arrivate, ma non sono ritenute. Non siancora a dare un futuro allacomunale in via Ligabue, al rione. La determina a firma del dirigente del settore Contratti e appalti, Costantino Del Citerna, è una pietra tombale sulle

