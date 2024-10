Nuovo pacchetto: 3 gare a prezzo speciale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un’altra occasione per fidelizzare il popolo bianconero alla causa della squadra, offrendo a tutti i tifosi che ancora non sono abbonati, di approfittare dell’occasione di accedere all’Orogel Stadium Dino Manuzzi col prezzo ridotto del 20%. Il Cesena Calcio ha infatti lanciato ieri una nuova vendita in blocco di biglietti dedicati ai prossimi match del ‘Cavalluccio’. ‘Tremendamente conveniente’ è il titolo della campagna che permetterà di assistere ai tre incontri casalinghi contro Brescia (sabato 26 ottobre alle 15), Südtirol (domenica 3 novembre alle 15) e Reggiana (sabato 23 novembre, alle 17.15) a un prezzo speciale rispetto all’acquisto dei singoli biglietti per ogni partita. Ilrestodelcarlino.it - Nuovo pacchetto: 3 gare a prezzo speciale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un’altra occasione per fidelizzare il popolo bianconero alla causa della squadra, offrendo a tutti i tifosi che ancora non sono abbonati, di approfittare dell’occasione di accedere all’Orogel Stadium Dino Manuzzi colridotto del 20%. Il Cesena Calcio ha infatti lanciato ieri una nuova vendita in blocco di biglietti dedicati ai prossimi match del ‘Cavalluccio’. ‘Tremendamente conveniente’ è il titolo della campagna che permetterà di assistere ai tre incontri casalinghi contro Brescia (sabato 26 ottobre alle 15), Südtirol (domenica 3 novembre alle 15) e Reggiana (sabato 23 novembre, alle 17.15) a unrispetto all’acquisto dei singoli biglietti per ogni partita.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il nuovo dongle AAWireless 2 con Android Auto in arrivo a un prezzo interessante - AAWireless 2 si appresta a sostituire il dongle per Android Auto wireless più famoso in circolazione: ecco quando arriverà e quanto costerà. L'articolo Il nuovo dongle AAWireless 2 con Android Auto in arrivo a un prezzo interessante proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Nintendo Switch 2 - nome - prezzo - inizio della produzione e dual screen in un nuovo report - . Il Taiwan Economic Daily News ha inoltre affermato che la nuova console si chiamerà proprio Nintendo Switch 2, includendo tra le altre anche la feature del dual screen, andando di conseguenza a richiamare con forza quanto fatto da Wii U ormai qualche anno fa. Concludiamo l’articolo ricordando che appena pochi giorni fa un leaker potrebbe aver anticipato il prezzo ed il periodo di annuncio ... (Game-experience.it)

Nuovo soccorso della maggioranza per spingere il concordato biennale : verso ravvedimento a prezzo di saldo per chi ha evaso e ora aderisce - Nonostante la misura da lui sponsorizzata abbia già totalizzato due decreti correttivi, compreso quello che concede una tassa piatta sulla differenza tra il reddito dichiarato l’anno prima e quello proposto dal fisco, il timore del flop è ancora alle stelle. Una clausola di salvaguardia contenuta nell’emendamento impone però “l’obbligo di versare l’importo minimo di mille euro per ciascuna ... (Ilfattoquotidiano.it)