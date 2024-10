Lettera43.it - Nobel per la pace, da Israele una petizione contro la candidatura dell’Unrwa

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Si avvicina l’assegnazione del premioper la. Venerdì 11 ottobre alle ore 11 il Peace Research Institute di Oslo annuncerà in diretta streaming il vincitore dell’ambito riconoscimento. Sebbene alcuni esperti suggeriscano che, in un mondo in guerra, potrebbe persino non essere assegnato, al fine di mandare un messaggio forte, fra i papabili ci sono anche Antonio Guterres, Volodymyr Zelensky e l’Unrwa. Quest’ultima, particolarmente osteggiata daper una sua potenziale collusione con Hamas. Almeno una dozzina di dipendenti dell’organizzazione dell’Onu sono infatti stati accusati, pur senza prove concrete, di coinvolgimento più o meno diretto negli attacchi del 7 ottobre. Alla vigilia dell’assegnazione del, più di 30 mila persone hanno firmato unaper chiedere di riconsiderare la