'No Meloni Day' lanciato dagli studenti comunisti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli studenti del gruppo giovanile comunista Cambiare Rotta sono pronti a rilanciare la mobilitazione di protesta. Con una nota, stamani 10 ottobre, hanno fissato per domani mattina alle ore 12, davanti il Rettorato sul lungarno Pacinotti, un presidio-conferenza stampa a sostegno di un 'No Meloni Pisatoday.it - 'No Meloni Day' lanciato dagli studenti comunisti Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Glidel gruppo giovanile comunista Cambiare Rotta sono pronti a rilanciare la mobilitazione di protesta. Con una nota, stamani 10 ottobre, hanno fissato per domani mattina alle ore 12, davanti il Rettorato sul lungarno Pacinotti, un presidio-conferenza stampa a sostegno di un 'No

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Primo giorno di scuola - gli auguri di Giorgia Meloni agli studenti : non datevi limiti - La scuola rappresenta il pilastro su cui si costruisce il futuro della nostra Nazione, il luogo in cui si coltivano competenze. La formazione scolastica è un diritto fondamentale e noi combatteremo sempre per tutti coloro che studiano e che lo garantiscono insegnando e lavorando negli istituti scolastici. (Secoloditalia.it)

Meloni - l'augurio agli studenti e la dedica alla figlia Ginevra : «Ti ho guardato allontanarti ed eri già grande - sono fiera di te» - «Un enorme in bocca al lupo agli studenti italiani che in questi giorni tornano sui banchi di scuola. Non datevi limiti, i traguardi sono tutti alla portata di chi decide di impegnarsi sul... (Ilmattino.it)

Decreto Salva Casa. Pd Napoli : Bluff di Salvini e Meloni a lavoratori e studenti - Si tratta di una scelta discutibile e di una beffa che mina il diritto alla casa come presupposto per una vita dignitosa. Pd Napoli: “Decreto Salva Casa: ennesimo bluff di Salvini e Meloni ai danni di lavoratori e studenti” “Il Decreto ‘Salva Casa’, voluto dal Ministro Salvini e immediatamente rivendicato dalla Lega come soluzione alle necessità di studenti e lavoratori, rappresenta un ... (Puntomagazine.it)