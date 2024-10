Napoli in pole per Amar Dedic: sfida a Manchester United e Brighton (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il terzino destro del Salisburgo è nel mirino degli azzurri per il mercato di gennaio. Il Napoli si prepara al mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la fascia destra. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Rudy Galetti su TeamTalk, il club partenopeo sarebbe in vantaggio nella corsa per Amar Dedic, talentuoso terzino del Red Bull Salisburgo. Dedic, il profilo ideale per Antonio Conte Classe 2001, Dedic ha mostrato una forma eccellente negli ultimi mesi, attirando l’attenzione di diversi top club europei. Difensore versatile, capace di giocare in tutte le posizioni della linea difensiva, sarebbe il rinforzo ideale per Antonio Conte, desideroso di aggiungere un esterno di spinta in grado di contribuire sia in fase offensiva che difensiva. Concorrenza dalla Premier League Non solo il Napoli è interessato: anche Manchester United e Brighton hanno messo gli occhi su Dedic. Napolipiu.com - Napoli in pole per Amar Dedic: sfida a Manchester United e Brighton Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il terzino destro del Salisburgo è nel mirino degli azzurri per il mercato di gennaio. Ilsi prepara al mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la fascia destra. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Rudy Galetti su TeamTalk, il club partenopeo sarebbe in vantaggio nella corsa per, talentuoso terzino del Red Bull Salisburgo., il profilo ideale per Antonio Conte Classe 2001,ha mostrato una forma eccellente negli ultimi mesi, attirando l’attenzione di diversi top club europei. Difensore versatile, capace di giocare in tutte le posizioni della linea difensiva, sarebbe il rinforzo ideale per Antonio Conte, desideroso di aggiungere un esterno di spinta in grado di contribuire sia in fase offensiva che difensiva. Concorrenza dalla Premier League Non solo ilè interessato: anchehanno messo gli occhi su

