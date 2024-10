Mora: ”L’arrivo di Conte ha dato entusiasmo, il Napoli si sta convincendo di puntare allo Scudetto” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mora: il calendario può mettere il Napoli nella condizione di fare filotto, con Empoli e Lecce ha l’opportunità di allungare in classifica Nicola Mora, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Marte. Queste le sue parole: “Siamo tutti piacevolmente sorpresi da questo fantastico avvio, L’arrivo di Conte ha restituito entusiasmo dopo aver sofferto tanto lo scorso anno. Il primato sembra oggi scontato ma dopo Verona non lo era affatto, su quella sconfitta sono state gettate le basi per fare molto bene. Di Lorenzo sta tornando sui livelli dello Scudetto, Mazzocchi è sempre affidabile; tornando alla difesa a quattro, Olivera mi sembra sia in vantaggio su Spinazzola, ma deve essere più incisivo in fase offensivo. Terzotemponapoli.com - Mora: ”L’arrivo di Conte ha dato entusiasmo, il Napoli si sta convincendo di puntare allo Scudetto” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 10 ottobre 2024): il calendario può mettere ilnella condizione di fare filotto, con Empoli e Lecce ha l’opportunità di allungare in classifica Nicola, ex calciatore del, ha parlato a Radio Marte. Queste le sue parole: “Siamo tutti piacevolmente sorpresi da questo fantastico avvio,diha restituitodopo aver sofferto tanto lo scorso anno. Il primato sembra oggi scontato ma dopo Verona non lo era affatto, su quella sconfitta sono state gettate le basi per fare molto bene. Di Lorenzo sta tornando sui livelli dello, Mazzocchi è sempre affidabile; tornando alla difesa a quattro, Olivera mi sembra sia in vantaggio su Spinazzola, ma deve essere più incisivo in fase offensivo.

