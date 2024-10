Milan, Gabbia vuole restare. In corso i contatti per il rinnovo di contratto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Matteo Gabbia potrebbe presto essere ricompensato per il suo ottimo inizio di stagione con il Milan con il rinnovo di contratto Pianetamilan.it - Milan, Gabbia vuole restare. In corso i contatti per il rinnovo di contratto Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Matteopotrebbe presto essere ricompensato per il suo ottimo inizio di stagione con ilcon ildi

Milan - Matteo Gabbia ha conquistato tutti : rinnovo in arrivo? Il punto -  Motivo per cui il club starebbe prendendo in considerazione un suo possibile rinnovo di contratto. . Ecco cos’è successo Un giusto premio per un inizio d’anno strepitoso, in cui il calciatore ha risalto le gerarchie nelle rotazioni difensive di Paulo Fonseca. La società ha ora quindi l’obiettivo di blindare una pedina fondamentale per il proprio reparto arretrato. (Dailymilan.it)