Maltempo in Liguria, gravi danni in una scuola: tetto danneggiato, acqua nei corridoi e nelle aule. In estate erano stati fatti lavori di rifacimento (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un istituto scolastico di Sarzana, in provincia de La Spezia, è stato colpito da allagamenti a seguito delle intense piogge degli ultimi giorni. Nonostante i lavori di rifacimento del tetto eseguiti durante la pausa estiva, l'acqua è filtrata dal soffitto, allagando corridoi e aule.

