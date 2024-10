Maltempo, allarme in Lombardia e in centro Italia. Sole in Sicilia (Di giovedì 10 ottobre 2024) In Italia allerta Rossa in Lombardia. Arancione in Emilia, Trentino e Veneto. Servizio di Antonella Mazza Teruel Maltempo, allarme in Lombardia e in centro Italia. Sole in Sicilia TG2000. Tv2000.it - Maltempo, allarme in Lombardia e in centro Italia. Sole in Sicilia Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Inallerta Rossa in. Arancione in Emilia, Trentino e Veneto. Servizio di Antonella Mazza Terueline ininTG2000.

Maltempo sull’Italia - allerta rossa in Lombardia : bomba d’acqua su Milano - Bergamo e Lecco: scuole superiori chiuse In seguito all’allerta, le autorità locali hanno deciso la chiusura delle scuole superiori a Bergamo e Lecco. Sulle regioni adriatiche si registreranno venti forti e mare mosso, mentre il Sud vedrà temperature in aumento, con valori quasi estivi, segnando un’Italia divisa in due dal punto di vista climatico. (Thesocialpost.it)

Maltempo - notte di piogge in mezza Italia : Lombardia allerta rossa - Le precipitazioni hanno interessato anche la Brianza e le Prealpi, contribuendo all’aumento del livello dei corsi d’acqua. . Secondo quanto riportato dall’assessore […] The post Maltempo, notte di piogge in mezza Italia: Lombardia allerta rossa appeared first on L'Identità . Nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, Milano è stata colpita da forti piogge che hanno causato un rapido innalzamento dei ... (Lidentita.it)

Maltempo sull’Italia : allerta rossa in Lombardia e scuole superiori chiuse a Bergamo e Lecco - Allerta meteo in diverse regioni La Protezione Civile ha emesso un’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in alcune zone della Lombardia, tra cui la Valchiavenna, la Valtellina, la Valcamonica, il Lario e le Orobie bergamasche. La decisione è stata presa dalla sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, dopo una riunione del Comitato di coordinamento soccorso della Prefettura. (Thesocialpost.it)