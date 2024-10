Maggioranza contro il Green Deal, da rinviare la scadenza del 2035 sulle auto a combustione (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Maggioranza sta preparando una mozione che impegni il Governo a proporre all’Unione europea di rimandare le scadenze del Green Deal relative al settore delle automobili e dei mezzi di trasporto. L’attuale normativa prevede che entro il 2035 non possano più essere vendute auto a combustione e che nel 2050 queste debbano smettere di circolare. Le opposizioni hanno risposto accusando il Governo di non essere stato in grado di fronteggiare l’atteggiamento di Stellantis, il gruppo automobilistico che controlla tutti i grandi stabilimenti di produzione di veicoli in Italia e sotto cui rientra anche il marchio Fiat. Green Deal da rimandare: la mozione di Maggioranza Il testo di una bozza di risoluzione di Maggioranza sul Green Deal europeo è circolato nel pomeriggio del 10 ottobre. Quifinanza.it - Maggioranza contro il Green Deal, da rinviare la scadenza del 2035 sulle auto a combustione Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lasta preparando una mozione che impegni il Governo a proporre all’Unione europea di rimandare le scadenze delrelative al settore dellemobili e dei mezzi di trasporto. L’attuale normativa prevede che entro ilnon possano più essere vendutee che nel 2050 queste debbano smettere di circolare. Le opposizioni hanno risposto accusando il Governo di non essere stato in grado di fronteggiare l’atteggiamento di Stellantis, il gruppomobilistico chella tutti i grandi stabilimenti di produzione di veicoli in Italia e sotto cui rientra anche il marchio Fiat.da rimandare: la mozione diIl testo di una bozza di risoluzione disuleuropeo è circolato nel pomeriggio del 10 ottobre.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ue - la maggioranza Ursula si sdebita con i Greens - All’indomani del via libera all’Ursula-bis, il Parlamento europeo compone le squadre delle oltre 20 commissioni parlamentari attraverso cui passeranno i provvedimenti legislativi del prossimo quinquennio europeo. . Occhi puntati sul gruppo […] The post Ue, la maggioranza Ursula si sdebita con i Greens first appeared on il manifesto. (Ilmanifesto.it)