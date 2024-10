Libano: peacekeeper italiani feriti, Conte accusa Israele di escalation incontrollata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha lanciato un appello al governo italiano affinché faccia immediata chiarezza sui presunti attacchi da parte dell’esercito israeliano contro le basi Unifil in Libano, dove sono presenti contingenti di peacekeeper italiani. Attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X (ex Twitter), Conte ha espresso preoccupazione per la situazione, L'articolo Libano: peacekeeper italiani feriti, Conte accusa Israele di escalation incontrollata proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Libano: peacekeeper italiani feriti, Conte accusa Israele di escalation incontrollata Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ha lanciato un appello al governo italiano affinché faccia immediata chiarezza sui presunti attacchi da parte dell’esercito israeliano contro le basi Unifil in, dove sono presenti contingenti di. Attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X (ex Twitter),ha espresso preoccupazione per la situazione, L'articolodiproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - "contenute azioni di terra Idf" - 8. . 30 Operazioni "su scala ridotta" dell'esercito israeliano in territorio libanese "potrebbero essere iniziate al confine con il Libano, o potrebbero essere sul punto di iniziare" per eliminare le posizioni di Hezbollah. Se un'operazione di terra avrà luogo, la sua portata sarà probabilmente limitata, hanno affermato i funzionari, aggiungendo che la diplomazia rimane l'unica soluzione ... (Televideo.rai.it)

Meloni : “Preoccupata per il Libano. Con la Cina nuovo dialogo”. Stoccata a Conte. Informazione? “Mai censura” - Stoccata a Conte. Penso che alla Cina non convenga sostenere la capacità industriale russa, mentre può giocare davvero un ruolo dirimente" L'articolo Meloni: “Preoccupata per il Libano. La Premier: "Sono preoccupata per il Libano, non vorreidiventasse una polveriera capace di espoldere. Ma soprattutto siamo stati chiari nel porre la questione del sostegno della Cina alla Russia provando a ... (Firenzepost.it)