Le vittorie precoci, la ‘chela’ mancina e il dominio assoluto sulla terra rossa: oltre 20 anni magici di Rafa Nadal (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ventidue Slam, 36 Masters 1000, cinque Coppe Davis e due ori olimpici. In mezzo altre decine di tornei Atp per un totale di 92 titoli . I numeri di Rafa Nadal sono quelli di una leggenda: lo spagnolo, nato a Manacor il 3 giugno 1986, chiude la sua strepitosa carriera che per oltre due decenni lo ha visto dominare il tennis mondiale, a lungo da n.1 assoluto. Con Andre Agassi è l’unico ad aver completato Feedpress.me - Le vittorie precoci, la ‘chela’ mancina e il dominio assoluto sulla terra rossa: oltre 20 anni magici di Rafa Nadal Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ventidue Slam, 36 Masters 1000, cinque Coppe Davis e due ori olimpici. In mezzo altre decine di tornei Atp per un totale di 92 titoli . I numeri disono quelli di una leggenda: lo spagnolo, nato a Manacor il 3 giugno 1986, chiude la sua strepitosa carriera che perdue decenni lo ha visto dominare il tennis mondiale, a lungo da n.1. Con Andre Agassi è l’unico ad aver completato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A 38 anni Rafa Nadal si ritira dal tennis professionistico. L'atleta spagnolo lo ha annunciato - commosso - con un post sui social media - Nadal ha annunciato che il suo addio al tennis professionistico sarà a Malaga nella finale a 8 di Coppa Davis che lo vedrà difendere i colori spagnoli con l’Italia tra i rivali. Leggi anche › Rafael Nadal è diventato papà: è nato Rafael Nadal Perelló “Mi sento super super fortunato per ... (Iodonna.it)

Rafa Nadal si ritira - le reazioni del mondo dello sport : da Federer a CR7 - La leggenda del tennis saluta dopo 22 anni di carriera e 92 titoli conquistati, di cui 22 del Grande Slam. “Speravo che questo giorno non arrivasse mai“, il commento del suo suo eterno rivale e amico Roger Federer sotto il post in cui Rafa annuncia il ritiro. Lo vedi dalla serietà e dalla maturità di ragazzi poco più ventenni in grado di gestire team in maniera personale. (Lapresse.it)

«Nadal ti fa soffrire. Prima ti prende le gambe - poi la mente» : ecco cos’era Rafa vissuto dai suoi avversari - Giocare contro Nadal sullo Chatrier può avere effetti strani sulle persone. Grigor Dimitrov, numero 10 al mondo e tre volte semifinalista del Grande Slam, ha affrontato Nadal sei volte sulla terra rossa e ha perso tutti e sei gli incontri, vincendo solo un set. Perché ostinarci, noi poveri osservatori, a raccontare Rafa Nadal, quando si può chiederlo ai suoi avversari. (Ilnapolista.it)