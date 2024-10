Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 10 ottobre 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 10 ottobre 2024 Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione vIene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 10 ottobre 2024. Tpi.it - Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 10 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ledeldi1, 10Leè ildi1 a cura della redazione de Le. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione vapprofondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del-. A Leci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito ledella puntata di stasera, 10

Le Iene presentano Inside - stasera su Italia 1: le anticipazioni della puntata di giovedì 10 ottobre 2024

Nella puntata di stasera, giovedì 10 ottobre 2024, de Le Iene Presentano Inside si parla di Don Barone. Nel 2018 Le Iene si occupano del caso grazie ad alcune registrazioni fatta dalla sorella della vittima.

