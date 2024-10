La passeggiata notturna del sindaco con polizia locale e operatori dei servizi sociali | VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Ora ricomincerò ad andare in giro per le strade di notte, farò la "passeggiata del sindaco"», aveva detto Luigi Brugnaro la scorsa settimana parlando con i giornalisti di sicurezza in città. Lo ha fatto la notte passata, come documentato nel VIDEO qui sopra, postato nei propri canali social Veneziatoday.it - La passeggiata notturna del sindaco con polizia locale e operatori dei servizi sociali | VIDEO Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Ora ricomincerò ad andare in giro per le strade di notte, farò la "del"», aveva detto Luigi Brugnaro la scorsa settimana parlando con i giornalisti di sicurezza in città. Lo ha fatto la notte passata, come documentato nelqui sopra, postato nei propri canali social

