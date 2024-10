Gamberorosso.it - La colazione autunnale che sta conquistando i social si chiama pumpkin cinnamon roll pancakes

(Di giovedì 10 ottobre 2024) È arrivato finalmente quel momento dell’anno in cui possiamo usare la zucca in cucina. L'autunno è il periodo in cui la cucina si riempie di aromi intensi e avvolgenti: zucca, cannella, zenzero, noce moscata. Scorrendo sui, tra video Tik Tok e reel di Instagram, si scopre una ricetta veloce da preparare, che combina il comfort del sofficealla facilità con cui si preparano i, ma vista la stagione, si aggiunge all’impasto la zucca. Il risultato? I. La ricetta parte da una base di farina, latte e uova, ma la differenza sta nell’aggiunta della zucca, vaniglia e un vortice di zucchero alla cannella. E sono ottimi anche nella loro versione vegana. Come creare il perfetto vortice di cannella Il segreto di questa ricetta sta nel vortice di cannella, l’elemento che lo differenzia da un semplice pancake.