Klopp massacrato in Germania per l'accordo con Red Bull: "Falso come i suoi denti, ha demolito il suo mito" (Di giovedì 10 ottobre 2024) In Germania, l`annuncio di Jürgen Klopp nuovo direttore globale del calcio Red Bull in Germania è stato uno shock. Gran parte della stampa Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) In, l`annuncio di Jürgennuovo direttore globale del calcio Redinè stato uno shock. Gran parte della stampa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Klopp è falso come i suoi denti» : in Germania hanno preso benissimo il suo incarico in Red Bull - . Ma il trend è negativo sulla stampa tedesca “La sua firma con la Red Bull fa crollare la facciata di un uomo impeccabile e tutto ciò che, secondo i tifosi, rappresenta. de, che non ha dubbi sul fatto che Klopp si stia scavando da solo la tomba: “Ha demolito il suo monumento in pochi secondi. E Oliver Mintzlaff, membro del triumvirato di amministratori delegati della Red Bull, ha detto che ... (Ilnapolista.it)