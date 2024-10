Italia-Belgio LIVE 2-1: ospiti in superiorità numerica, più offensivi nella ripresa (Di giovedì 10 ottobre 2024) IL TABELLINO Italia-Belgio 2-1 RETI: 2` Cambiaso (I), 24` Retegui (I), 41` De Cuyper (B) Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafior Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) IL TABELLINO2-1 RETI: 2` Cambiaso (I), 24` Retegui (I), 41` De Cuyper (B)(3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafior

L’Italia resta in 10 contro il Belgio - perché il VAR ha espulso Pellegrini per il fallo su Theate - Lorenzo Pellegrini è stato espulso attraverso il VAR nel primo tempo di Italia-Belgio: punita col cartellino rosso il suo tackle in scivolata su Theate, dopo che l'arbitro Eskas aveva optato solamente per l'amonizione.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Italia-Belgio 2-1 - Nations League calcio in DIRETTA : inizia il secondo tempo! - 9? Belgio che prova ad alzare il baricentro. 1? Inizia la partita! 20. Ct. Spalletti BELGIO (4-2-3-1): Casteels; De Cuyper, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Mangala; Trossard, De Ketelaere, Doku; Openda. 25? Goooooooooooooooool, Retegui, Dimarco per Cambiaso che impegna il portiere belga ma Retegui è attento per il tap-in finale, Italia-Belgio 2-0. (Oasport.it)

Italia Belgio - super partenza degli Azzurri : ecco l’ultimo gol al primo minuto della Nazionale - La rete di Cambiaso dopo appena un giro di lancette eguaglia un record della storia della Nazionale Meglio di così l’Italia di Spalletti non poteva cominciare. La rete dopo appena un minuto rappresenta un record per la Nazionale che dopo più di 10 anni torna a siglare il gol immediatamente. Prima di Cambiaso, è stato […]. (Calcionews24.com)