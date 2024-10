Italia-Belgio 2-2, Cambiaso: “Forse meritavamo qualcosa in più” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Abbiamo fatto i primi trenta minuti alla grande, undici contro undici non so quanto sarebbe finita. Anche in 10 abbiamo fatto una grande partita di sacrificio e dal punto di vista dell’atteggiamento Forse meritavamo qualcosa in più”. Lo ha detto a Rai Sport Andrea Cambiaso dopo il 2-2 contro il Belgio in Nations League. “Abbiamo fatto tante cose belle, il bicchiere è mezzo pieno. Il gol? Non ci credevo al momento, temevo fosse fuorigioco”, ha concluso in riferimento alla rete del momentaneo 1-0 arrivata in avvio di gioco. Italia-Belgio 2-2, Cambiaso: “Forse meritavamo qualcosa in più” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Abbiamo fatto i primi trenta minuti alla grande, undici contro undici non so quanto sarebbe finita. Anche in 10 abbiamo fatto una grande partita di sacrificio e dal punto di vista dell’atteggiamentoin più”. Lo ha detto a Rai Sport Andreadopo il 2-2 contro ilin Nations League. “Abbiamo fatto tante cose belle, il bicchiere è mezzo pieno. Il gol? Non ci credevo al momento, temevo fosse fuorigioco”, ha concluso in riferimento alla rete del momentaneo 1-0 arrivata in avvio di gioco.2-2,: “in più” SportFace.

