Inchiesta ultrà, Zanetti: “Mai avvisato delle indagini, accennai questione biglietti alla base dirigenza” (Di giovedì 10 ottobre 2024) È stato interrogato l'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti, nell'ambito dell'Inchiesta sulle curve che ha portato all'arresto di diversi capi ultrà di Inter e Milano. Il vicepresidente ha specificato che Ferdico gli avrebbe accennato la questione "biglietti" e che lui ne parlò con la base della dirigenza. Ha inoltre negato di aver avvisato del monitoraggio della polizia sulla curva. Fanpage.it - Inchiesta ultrà, Zanetti: “Mai avvisato delle indagini, accennai questione biglietti alla base dirigenza” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È stato interrogato l'ex capitano dell'Inter Javier, nell'ambito dell'sulle curve che ha portato all'arresto di diversi capidi Inter e Milano. Il vicepresidente ha specificato che Ferdico gli avrebbe accennato la" e che lui ne parlò con ladella dirigenza. Ha inoltre negato di averdel monitoraggio della polizia sulla curva.

