Inchiesta sugli affidamenti diretti, blitz della Finanza in Comune e nell'assessorato alla Cultura di Pesaro

Pesaro - Da questa mattina (giovedì 10 ottobre), da quando il Comune in piazza del Popolo ha aperto i suoi uffici, è in corso un blitz di Guardia di Finanza e di agenti

Pesaro - inchiesta affidi : blitz della Finanza in Comune - Notizia in aggiornamento . Pesaro, 10 ottobre 2024 - Uomini della Guardia di Finanza e della Squadra mobile sono da questa mattina negli uffici del Comune e dell'assessorato alla cultura in Palazzo Mazzolari Mosca, nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo degli affidi, svelato dal Carlino e sul quale la procura ha aperto un fascicolo nel quale, al momento, risultano indagati Massimiliano ... (Ilrestodelcarlino.it)

