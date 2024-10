Il Kazakhstan a Cinisello Balsamo per nuove opportunità di partnership (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cinisello Balsamo è stata teatro di un evento nell’ambito della tre giorni di forum internazionale “Kazakhstan-Italy: trade investment opportunities on the road to Kazakhstan” che si è svolta a Milano.Protagoniste 40 imprese kazake e 30 imprese italiane, che si sono incontrate in Villa Milanotoday.it - Il Kazakhstan a Cinisello Balsamo per nuove opportunità di partnership Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è stata teatro di un evento nell’ambito della tre giorni di forum internazionale “-Italy: trade investment opportunities on the road to” che si è svolta a Milano.Protagoniste 40 imprese kazake e 30 imprese italiane, che si sono incontrate in Villa

