Il fiume Oglio ha iniziato ad esondare: "Non avvicinatevi per nessun motivo" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il fiume Oglio ha iniziato ad esondare a Cividate al Piano, comune sulla sponda bergamasca di fronte a PontOglio. A darne notizia è il sindaco del paese, Gianni Forlani: "Il fiume sta esondando, abbiamo chiuso la ciclabile e il prato Restello. Ora sta uscendo nella zona del Santuario. Non andate Bresciatoday.it - Il fiume Oglio ha iniziato ad esondare: "Non avvicinatevi per nessun motivo" Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilhaada Cividate al Piano, comune sulla sponda bergamasca di fronte a Pont. A darne notizia è il sindaco del paese, Gianni Forlani: "Ilsta esondando, abbiamo chiuso la ciclabile e il prato Restello. Ora sta uscendo nella zona del Santuario. Non andate

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Sul fiume Sarno solo promesse" - la denuncia di Aliberti : "Vogliono le mie dimissioni" - "Fiume Sarno: un anno di promesse e impegni sul dragaggio e sugli interventi ai canali dalla Regione, vogliono le mie dimissioni, pronto a farlo per la città". Lo scrive il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti. La denuncia "La Regione Campania - si legge - a distanza di un anno non ha... (Salernotoday.it)

Senna - Paltrinieri e gli altri italiani non vogliono rischiare : gareggeranno nel fiume - ma si allenano in una piscina - 30, i nuotatori Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri (che non hanno fatto mancare il loro disappunto circa la situazione di disagio) hanno deciso di allenarsi in una piscina del circuito olimpico. Nonostante sia stata comunicata la possibilità di provare il campo gara che ospiterà la 10km in acque libere – che comprende il tratto di Senna tra pont ... (Ilfattoquotidiano.it)

Annega davanti ai parenti dopo essersi tuffato nel fiume Oglio : il 13enne Steven sapeva nuotare - Gli zii lo hanno visto fare qualche bracciata e poi scomparire: è stato ritrovato senza vita due ore dopo, a due metri di profondità. Steven Abreu Ozoria, 13enne residente a Brescia, lunedì 29 luglio si trovava in compagnia dei suoi parenti sulla sponda dell'Oglio a Soncino (Cremona). Continua a leggere . (Fanpage.it)