Fanpage.it - I bambini fanno sempre più fatica leggere: quali sono rischi e come i genitori possono favorire il piacere della lettura

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tecnologia, social e approcci scolasticipiù semplificati stanno disabituando i giovani a cimentarsi un'attività complessa e impegnativa coma la. Per evitare di crescere generazioni di giovani poveri di linguaggio e incapaci di comprendere un testo, iposperò adottare una serie di strategia per abituare i piccoli aldie sfruttare la potenzaloro me.