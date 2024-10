Haiti, la gang Gran Grif fa strage di civili a Pont Sondé: accertate al momento 115 vittime (Di giovedì 10 ottobre 2024) La guerra tra le gang di Haiti ha fatto un’altra strage di civili. Sono decine i corpi sul ciglio delle strade sterrate di Pont Sondé, alla periferia di Sant-Marc nel dipartimento di Antibonite: l’ultimo attacco della gang Gran Grif è salito a 115. Secondo una ong locale per i diritti umani – scrive Associated Press – tra le vittime figurano neonati, giovani madri e anziani. Haiti, che secondo i dati raccolti da World Population Review, ha un tasso di criminalità pari a 78.3 che ne fa il quarto Paese – dopo Venezuela, Papua Nuova Guinea, Afganistan – più violento al mondo. Quella di Pont Sondé è una delle stragi più sanguinose della sua recente storia. Ilfattoquotidiano.it - Haiti, la gang Gran Grif fa strage di civili a Pont Sondé: accertate al momento 115 vittime Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La guerra tra lediha fatto un’altradi. Sono decine i corpi sul ciglio delle strade sterrate di, alla periferia di Sant-Marc nel dipartimento di Antibonite: l’ultimo attacco dellaè salito a 115. Secondo una ong locale per i diritti umani – scrive Associated Press – tra lefigurano neonati, giovani madri e anziani., che secondo i dati raccolti da World Population Review, ha un tasso di criminalità pari a 78.3 che ne fa il quarto Paese – dopo Venezuela, Papua Nuova Guinea, Afganistan – più violento al mondo. Quella diè una delle stragi più sanguinose della sua recente storia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Haiti - sale a 115 morti il bilancio del massacro della gang - E' salito ad almeno 115 morti e sembra destinato ad aumentare il bilancio delle vittime di uno dei peggiori massacri avvenuti ad Haiti, la scorsa settimana nella cittadina di Pont-Sondé. . Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre i membri di una banda armata hanno sparato con fucili automatici contro gli abitanti di questa località situata circa 100 chilometri a nordovest della capitale ... (Quotidiano.net)

Haiti : le gang stanno reclutando bambini soldato - Secondo le stime delle Nazioni Unite, circa un terzo dei membri delle gang sono bambini. Un rapporto di Human Rights Watch afferma che le gang di Haiti stanno reclutando sempre più bambini soldato. Le gang di Haiti stanno reclutando bambini soldato Un rapporto di Human Rights Watch ha riferito che le bande armate di Haiti […]. (Periodicodaily.com)

L'Onu - 'almeno 70 persone uccise da una gang ad Haiti' - Lo ha reso noto oggi l'Onu, aggiungendo che si segnalano anche 16 feriti gravi. "I membri della gang Gran Grif, armati di fucili automatici, hanno sparato sulla gente, uccidendo almeno 70 persone, tra cui una decina di donne e tre bambini", ha affermato in una nota l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani che si è detto "inorridito" per il massacro perpetrato a Pont Sondé, ... (Quotidiano.net)