Gudmundsson assolto dalle accuse di violenza sessuale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Albert Gudmundsson era stato accusato di coercizione nei confronti di una donna che aveva precedentemente chiesto che gli fosse inflitta una pena e pagasse tutte le spese in tribunale. La sentenza è arrivata oggi dall’Islanda. Gudmundsson assolto dalle accuse di violenza sessuale Secondo quanto riportato da Sky Sport: Gudmundsson assolto in primo grado da accuse di violenza sessuale: emessa la sentenza del tribunale distrettuale di Reykjavik. ULTIM’ORA FIORENTINA#Gudmundsson assolto in primo grado da accuse di violenza sessuale: emessa la sentenza del tribunale distrettuale di Reykjavik#SkySport #SkySerieA #SerieA — skysport (@SkySport) October 10, 2024 I fatti erano risalenti all’estate 2023 e la donna lo accusava di molestie sessuali durante una serata in discoteca a Reykjavik. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un eventuale ricorso. Ilnapolista.it - Gudmundsson assolto dalle accuse di violenza sessuale Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Albertera stato accusato di coercizione nei confronti di una donna che aveva precedentemente chiesto che gli fosse inflitta una pena e pagasse tutte le spese in tribunale. La sentenza è arrivata oggi dall’Islanda.diSecondo quanto riportato da Sky Sport:in primo grado dadi: emessa la sentenza del tribunale distrettuale di Reykjavik. ULTIM’ORA FIORENTINA#in primo grado dadi: emessa la sentenza del tribunale distrettuale di Reykjavik#SkySport #SkySerieA #SerieA — skysport (@SkySport) October 10, 2024 I fatti erano risalenti all’estate 2023 e la donna lo accusava di molestie sessuali durante una serata in discoteca a Reykjavik. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un eventuale ricorso.

