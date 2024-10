Guasto a un passaggio a livello, treni in ritardo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Circolazione ferroviaria rallentata tra Genova e Ventimiglia: trenitalia fa sapere che la causa è un Guasto a un passaggio a livello tra Pietra Ligure e Finale Ligure, verificatosi verso le 5,30 del mattino di oggi, giovedì 10 ottobre.Sul posto i tecnici di Rfi per consentire la regolare Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Circolazione ferroviaria rallentata tra Genova e Ventimiglia:talia fa sapere che la causa è una untra Pietra Ligure e Finale Ligure, verificatosi verso le 5,30 del mattino di oggi, giovedì 10 ottobre.Sul posto i tecnici di Rfi per consentire la regolare

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sondrio - guasto al passaggio a livello in zona Trippi : code chilometriche in tangenziale e sulla Statale 38 - Del resto si avvicinava l'orario di punta, con il traffico di chi si stava recando al lavoro o a portare i figli a scuola e in un primo momento in molti hanno pensato che a bloccare in entrambi i sensi la viabilità fosse stato un incidente. Sondrio – Il guasto al passaggio a livello in zona Trippi, all'ingresso di Sondrio, si è verificato poco dopo le 7 e gli effetti sulla circolazione sono ... (Ilgiorno.it)

Ennesima mattinata di caos sulla linea ferroviaria Chieri-Rivarolo Canavese : colpa di un guasto al passaggio a livello - Mattinata di caos, l'ennesima, quella di oggi, mercoledì 4 settembre 2024, sulla linea ferroviaria Chieri-Rivarolo Canavese. La causa è un guasto a un passaggio a livello a Volpiano e l'effetto è la cancellazione di almeno due convogli, la limitazione di un terzo alla stazione di Trofarello, da... (Torinotoday.it)

Risolto il guasto al passaggio a livello - ritardi tra Bergamo - Ponte San Pietro e Milano Porta Garibaldi - FERROVIE. Rallentamenti, disagi e ritardi a causa di un guasto a un passaggio a livello, che ha richiesto un intervento di ripristino da parte dei gestori della rete. (Ecodibergamo.it)