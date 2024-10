Grande Fratello, lo share vola? Il dato rivelatore: ecco chi lo ama di più (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vi proponiamo TeleRaccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Grande Fratello) Come spesso accade, i programmi tv a «lunga percorrenza» hanno bisogno che s'inneschi un'alchimia, una narrazione fra i vari protagonisti affinché il pubblico inizi ad affezionarsi. È capitato con l'ultima puntata del Grande Fratello. Giunto alla 18esima edizione, resta comunque il primo esperimento di quel genere nella storia televisiva cui Mediaset credette fin dal principio, quando a trasmetterlo fu il canale olandese Veronica nel '99. Lunedì sera su Canale 5 ha appassionato 2,3 milioni di spettatori medi col 18. Liberoquotidiano.it - Grande Fratello, lo share vola? Il dato rivelatore: ecco chi lo ama di più Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vi proponiamo TeleRaccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Come spesso accade, i programmi tv a «lunga percorrenza» hanno bisogno che s'inneschi un'alchimia, una narrazione fra i vari protagonisti affinché il pubblico inizi ad affezionarsi. È capitato con l'ultima puntata del. Giunto alla 18esima edizione, resta comunque il primo esperimento di quel genere nella storia televisiva cui Mediaset credette fin dal principio, quando a trasmetterlo fu il canale olandese Veronica nel '99. Lunedì sera su Canale 5 ha appassionato 2,3 milioni di spettatori medi col 18.

